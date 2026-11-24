Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Как уточнил мэр, на место падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще 11 БПЛА, которые направлялись к столице. Таким образом, всего во вторник, 24 ноября, сбито уже 30 беспилотников.

На фоне продолжающейся атаки аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

