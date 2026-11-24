Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

В селе Кулунда Алтайского края произошел взрыв газовоздушной смеси, после которого начался пожар. В результате обрушились верхние этажи пятиэтажного жилого дома, сообщило региональное управление МЧС России.

ЧП произошло в доме на Промышленной улице. Обрушение последовало во втором подъезде здания.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС и другие экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией пожара и эвакуацией жильцов.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, под завалами может находиться человек.

Ранее пятилетняя девочка погибла при взрыве газа в частном доме в селе Комсомольское в Чеченской Республике. Ожоги различной степени тяжести также получили мать девочки, двое малолетних детей и дедушка.