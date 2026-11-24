Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая станция "Достоевская" Кольцевой линии московского метро позволит пассажирам пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую ветку и обеспечит дополнительную связь между крупными транспортными узлами столицы. На ее строительство в Адресной инвестиционной программе Москвы на 2026–2031 годы предусмотрено более 44 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Контрактная стоимость строительства станции или предельный объем бюджетных ассигнований на эти цели составляет более 44,252 миллиарда рублей. В документе указан период реализации проекта с 2019 по 2032 год.

Завершить строительство "Достоевской" рассчитывают к 2030 году. Проект относится к числу наиболее сложных для Московского метрополитена. Его реализацию осложняют плотная городская застройка, большое количество инженерных коммуникаций и высокий уровень водопритока.

Станция станет 13-й на Кольцевой линии. Ее разместят между "Новослободской" и "Проспектом Мира".

В архитектурном оформлении станции намерены совместить элементы ар-деко с мотивами, отражающими жизнь и творчество писателя Федора Достоевского. Для отделки интерьеров планируют использовать натуральный камень.

Ранее сообщалось, что более 40 навигационных указателей обновили на станциях трех линий Московского метрополитена. Особое внимание специалисты уделили Красной площади и Кремлю.

