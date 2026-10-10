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10 октября, 21:00

Транспорт

Рублево-Архангельская линия стала первой цифровой линией столичного метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Рублево-Архангельская линия стала единственной в столичном метрополитене, где цифровую навигацию получили все станции. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, всего на 5 открывшихся станциях ветки установлено 160 технологичных указателей. Такие же элементы есть также на Троицкой и Большой кольцевой линиях.

Проект цифровой навигации был запущен Сергеем Собяниным в 2024 году. За это время станций с такими указателями стало в 3 раза больше. До 2030 года в метро установят более 3,4 тысячи подобных элементов.

Все указатели работают в системе удаленного обновления контента. За первый месяц работы линии объявления оперативно меняли свыше 5 раз. Также пассажиры могут увидеть на табло дополнительную информацию, например, о правилах поведения в метро.

Больше всего инновационных элементов установлено на станции "Звенигородская" – 49. А впервые технологичные указатели появились на станции "Деловой центр".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за первый месяц работы Рублево-Архангельской линии метро пассажиры совершили свыше 850 тысяч поездок. Наиболее востребованными станциями стали "Бульвар Генерала Карбышева", "Деловой центр", а также "Звенигородская".

Собянин: более 850 тыс поездок уже совершено на Рублево-Архангельской линии

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