Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Петербургский "Зенит" на "Газпром-Арене" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в шестом туре группового этапа пути Российской Премьер-лиги Фонбет Кубка России. Гол на 37-й минуте забил бразильский полузащитник Вендел.

Таким образом, "Зенит" завершил групповой этап с 17 очками из 18 возможных и выиграл все шесть матчей. "Крылья Советов" с 9 очками занимают второе место в группе C. Следом идут калининградская "Балтика" (6 очков) и махачкалинское "Динамо" (1 очко). Их матч состоится 25 ноября.

Если "Балтика" выиграет гостевую встречу, она выйдет в плей-офф пути РПЛ благодаря лучшему показателю личных встреч с "Крыльями Советов".

Ранее столичное "Динамо" в домашнем матче 15-го тура РПЛ сыграло вничью с "Краснодаром". Игра завершилась со счетом 1:1. Счет на 11-й минуте открыл форвард гостей Джон Кордоба, а у хозяев отличился Ярослав Гладышев на 27-й минуте.