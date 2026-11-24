Фото: Getty Images/SOPA Images

На разбирательство по факту ДТП в чилийском регионе Магальянес, где погибли основатели компании "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины, отведено 90 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Чили.

Водителю микроавтобуса, в котором ехали Цыпины, запретили покидать регион Магальянес и назначили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Кроме того, водителю грузовика, с которым столкнулся автобус, предъявили обвинение по отдельному преступлению после обнаружения в его организме кокаина. Ему также запретили покидать регион, срок расследования по его делу составляет 60 дней.

Сейчас тела погибших находятся в судебно-медицинской службе Пуэрто-Наталеса.

"Ожидается проведение необходимых координационных действий с консульством для передачи тел родственникам", – отметили в прокуратуре.

Смертельное ДТП произошло 21 ноября. Туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком по пути в чилийский город Пуэрто-Наталес.

Позднее в российском посольстве сообщили, что в результате аварии погибли двое граждан РФ, однако их личности не раскрывались. Еще пять человек получили травмы, в том числе двое россиян.

СМИ сообщили, что в ДТП погибли Цыпины. Спустя время в компании "Четыре лапы" подтвердили их смерть.