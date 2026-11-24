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Владимир Путин напомнил о договоренностях с крупными компаниями по увеличению производства топлива и сформировать его резервы. Заявление прозвучало на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

"Главная задача – обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций", – сказал президент.

Отдельно Путин выделил предприятия агропромышленного комплекса и фермерские хозяйства, где особенно чувствителен сезонный фактор.

По словам главы государства, в 2026 году по этой теме уже прошло несколько рабочих совещаний. По их итогам договорились увеличить производство топлива, сформировать его резервы, перестроить логистические цепочки.

Кроме того, был ограничен экспорт бензина и авиакеросина, а также дизельного топлива – за исключением частичных поставок на мировые рынки. Договоренность была достигнута с президентом США Дональдом Трампом.

Цены на бензин в большинстве регионов страны после пиковых значений начала октября стабилизировались, констатировал Путин. По его оценке, внутренний топливный рынок удержать в стабильном состоянии удалось: снабжение экономики налажено, потребности граждан и бизнеса обеспечены.

При этом ситуация на рынке нефтепродуктов, признал президент, остается непростой. Он обратил внимание коллег на необходимость "и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива по всей территории России".

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал приоритетами быстрое восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Также, по его словам, рынку требуются дополнительные объемы внеклассового топлива, не входящего в экологический класс "Евро-5".