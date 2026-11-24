Фото: "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" показала циклон, накрывший Москву во вторник, 24 ноября. Съемку провели спутники "Электро-Л" и "Арктика-М".

На фотографии показана Центральная часть России, юго-восточные части Европы, Турция и Центральная Азия. Российская часть полностью покрыта облаками, Москва под ними обозначена отдельной точкой.

Ранее в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и метели. Ночью 25 ноября похолодает до минус 6 градусов. В связи с этим температуру в столичной системе отопления повысили до 90–92 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. В некоторых районах столицы высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров. На фоне непогоды автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт.

В Шереметьево заявили, что аэропорт работает в усиленном режиме. Авиагавань ввела временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций до 16:00 25 ноября.

Во Внуково также подтвердили штатную работу в условиях непогоды. Аэропорт Жуковский продолжает принимать и отправлять самолеты по расписанию, а в Домодедово взлетно-посадочную полосу за день очищали трижды.