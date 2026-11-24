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Действия по эскалации со стороны Украины, как план "40 дней", не могут нанести России критический ущерб. Об этом заявил Владимир Путин, открывая заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

Президент отметил, что ответные действия РФ на украинские удары по объектам ТЭК неизбежны, "об этом все должны знать". При этом Киев не прекращает атаковать российские нефтеперерабатывающие мощности, несмотря на прямой призыв американского президента Дональда Трампа не делать этого.

"Но киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается как ни в чем не бывало", – сказал российский лидер.

Глава государства также предложил участникам встречи обсудить, что еще нужно сделать для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов и сотрудников, которые там работают.

Ранее Путин призвал украинцев переходить на "правильную сторону истории" и объединять усилия с Россией ради будущего. Он уточнил, что нынешнее противостояние обусловлено стремлением внешних сил ослабить РФ, подчинить ее и применить принцип "разделяй и властвуй". Такая политика не отвечает интересам Украины, подчеркнул президент.