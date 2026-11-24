24 ноября, 18:02Город
Коммунальная техника проводит уборку дорог на фоне сильного снегопада в Москве
Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"
Городские службы столицы приступили к уборке дорог на фоне сильного снегопада: коммунальщики проводят механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Об этом сообщил канал городского хозяйства Москвы в MAX.
По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца суток среды, 25 ноября. Ожидаются метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем в непогоду – держать скорость и дистанцию согласно правилам, с пониманием отнестись к работе коммунальщиков и не мешать проезду колонн техники.
В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за надвигающегося циклона. С 24 по 26 ноября в городе и области прогнозируются снегопады и сильный ветер. Из-за похолодания температуру в столичной системе отопления повысили до 90–92 градусов.
По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров. Городские службы постоянно следят за состоянием дорог. На фоне непогоды автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт.
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