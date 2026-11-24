Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженная артистка России Елена Валюшкина отметила чистоту, благоустройство и удобство городской среды в столичном районе Кунцево. Об этом она рассказала в программе "Мой район. Место встречи" на телеканале "Москва Доверие".

По словам актрисы, район меняется к лучшему. Она обратила внимание на уход за газонами и дорожками, отсутствие мусора и грязи, а также на новые чистые остановки.

"Интеллигентный район", – охарактеризовала Валюшкина Кунцево.

Она подчеркнула, что при развитии городской инфраструктуры продумывают не только внешний вид, но и комфорт людей. По ее мнению, важно, чтобы было удобно ездить, передвигаться и ходить и жителям, и туристам, которые приезжают в столицу.

Отдельно Валюшкина отметила перемены в облике электричек и турникетов, которые, по ее наблюдению, совершенствуются.

"Ты в этом ощущаешь заботу", – сказала актриса, пояснив, что речь идет о внимании к человеку и к тем, кто живет в городе.

Ранее в Москве завершился ремонт в Слободском переулке района Лефортово. На проезжей части и тротуарах специалисты уложили новый асфальт общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. Кроме того, они нанесли дорожную разметку. Завершающим этапом благоустройства стало озеленение.