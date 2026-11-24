Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, определяющий правовой статус государственной информационной системы (ГИС) "Централизованная система сбора информации систем-112" (ЦССИ-112). Об этом говорится в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112". Правительство РФ получит полномочия утверждать положение о ГИС ЦССИ-112, а МЧС России – создавать, эксплуатировать и развивать систему.

ГИС предназначена для автоматизации сбора, обработки и хранения информации, которую формируют средства системы-112. Доступ к ней получат федеральные органы исполнительной власти, высшие исполнительные органы субъектов РФ, координационный центр правительства РФ, ситуационный центр Совбеза РФ и рабочий аппарат уполномоченного по правам человека.

Все это позволит сформировать единую базу данных о происшествиях для дальнейшего анализа изменения состояния общественной безопасности, обеспечит получение уполномоченными пользователями актуальной и достоверной информации о происшествиях на всех уровнях управления в реальном времени.

Первая очередь создания ГИС ЦССИ-112 завершена в 2024 году. К ней подключены четыре региональные системы-112 – в Белгородской, Курской, Рязанской и Тверской областях. Финансирование составило 82,4 миллиона рублей. Объемы финансирования второй и третьей очередей Минцифры России рассчитает по результатам тиражирования функционала первой очереди.

Ранее стало известно, что с начала года столичная "Система-112" приняла более 6 миллионов вызовов. Чаще всего жителям требовалась скорая медицинская помощь, таких сообщений поступило более 1,4 миллиона. Ежедневно на дежурство выходят до 125 специалистов. На сегодняшний день "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, а ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы.

