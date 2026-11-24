Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nevskaya_pogorilaya

Российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая и ее дочь подверглись нападению неизвестного. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети спортсменки.

По словам фигуристки, в тот момент она испытывала страх не за себя, а за ребенка. После произошедшего Погорилая обратилась в полицию и написала заявление.

"Не думала, что придется кричать на улице и просить о помощи", – поделилась фигуристка.

Спортсменка добавила, что сейчас у нее и дочери все хорошо, и отметила, что неадекватных людей хватает.

В настоящее время московская полиция проводит проверку после конфликта на парковке с участием Погорилой. По предварительным данным, мужчина толкнул женщину во время ссоры, из-за чего она упала.