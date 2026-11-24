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В загородный дом принца Уэльского Уильяма и его супруги принцессы Кейт Миддлтон – Анмер-холл – пробрались посторонние. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел вечером 23 ноября. В тот момент членов королевской семьи в резиденции не было. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Задержали ли злоумышленников и пропало ли что-то ценное, не уточняется.

Анмер-холл стоит в королевском поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Этот дом королева Великобритании Елизавета II подарила принцу Уильяму к свадьбе с Кэтрин Миддлтон.

Наследник британского престола вместе с семьей постоянно живет в Форест-лодж, расположенной на территории Виндзорского замка. В Анмер-холле принц и принцесса Уэльские нередко проводят выходные и каникулы с детьми.

Ранее в Лондоне полиция дважды задержала мужчину, незаконно проникшего на территорию резиденции принца Уильяма и его супруги. 39-летнего Дерека Игана сотрудники специального подразделения Скотленд-Ярда, отвечающего за охрану королевской семьи, задержали в садах Кенсингтонского дворца 21 и 23 декабря. После первого инцидента мужчину отпустили под залог.

