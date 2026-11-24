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Подросткам, взрывающим на улице петарды ради развлечения, грозит наказание в виде штрафов по разным статьям. В некоторых случаях молодые люди могут получить до 8 лет лишения свободы, предупредила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что все последствия такого баловства среди детей до 14 лет лягут на плечи их родителей. Взрослых могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 2 тысяч рублей по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию (5.35 КоАП РФ). При этом ребенка способны поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, что испортит биографию юного нарушителя, отметила эксперт.





Алла Георгиева юрист Также надо понимать, что в результате взрыва петарды может пострадать чье-то имущество или здоровье. В этом случае родители, согласно гражданскому законодательству, должны будут возместить причиненный ущерб в полном объеме. В том числе все траты на лечение, поездки к врачу, а еще судебные расходы. При этом, даже если ребенку 16 лет, но он не имеет дохода, финансовая ответственность также окажется на взрослых.

Если игры с петардами устроили дети 16 лет и старше (имеющие доход), то их уже могут привлечь к административной ответственности по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). Придется заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

"Кроме того, возможен штраф по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), но только если будет доказано, что молодежь проявляла явное неуважение к обществу. Например, если ребятам делали замечания, но дети в ответ кричали, ругались и нарочно продолжали взрывать петарды. Штраф составит от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Статья также предусматривает арест до 15 суток, однако к детям до 18 лет он не может быть применен", – отметила юрист.

Георгиева также предупредила, что уголовная ответственность может наступить и с 14 лет. Например, если подросток намеренно бросил петарду в кого-то и причинил тяжкий вред здоровью, оставил без зрения, речи, слуха и так далее. По статье 111 УК РФ виновного могут лишить свободы на срок вплоть до 8 лет.

Другая ситуация, когда ребенок умышленно повреждает чье-то имущество, например, забросив петарду в окно, где стоит газовый баллон. Если возникнет пожар, в результате которого погибнет или сильно пострадает человек, могут применить часть 2 статьи 167 УК РФ. Она предусматривает в качестве наказания принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же период.





Алла Георгиева юрист С 16 лет ребенка могут привлечь к уголовной ответственности еще и по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности (168 УК РФ). Здесь возможен штраф в размере до 120 тысяч рублей, а крайняя мера – лишение свободы на срок до 1 года.

Чтобы добиться наказания, важно немедленно собрать доказательную базу: фиксировать все на видео, фото, звонить по номеру 112 и сообщать, что по определенному адресу дети взрывают петарды. Также будет полезно заручиться поддержкой свидетелей. Если все происходило во дворе жилого дома, стоит обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить видеозаписи со всех находившихся рядом камер.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что родителей, дети которых бесконечно звонят жильцам через домофон ради развлечения, могут наказать по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы нарушений уйдут в комиссию по делам несовершеннолетних.