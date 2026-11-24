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Импорт новых легковых автомобилей в Россию за январь – октябрь текущего года увеличился на 16% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом рассказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в телеграм-канале.

По его словам, за первые 10 месяцев года в Россию завезли 336,2 тысячи новых легковых автомобилей (до 3 лет). При этом официальные импортеры во время отчетного периода сообщили о поступлении 163,1 тысячи машин – это на 8,5% меньше, чем годом ранее.

Альтернативные поставки, то есть параллельный импорт и ввоз физическими лицами, напротив, показали рост почти на 55% – до 173,1 тысячи автомобилей. В результате за январь – октябрь на долю альтернативных поставок пришлось 51% от общего объема импорта новых легковых автомобилей, подсчитал директор.

Среди марок, которые в 2026 году поставляли официальные дистрибьюторы, на первых пяти местах расположились китайские бренды. На Geely пришлось 38,7%, на Changan – 20,2%, на GAC – 9,7%, на Tank – 7,2%, на Hongqi – 5,9%.

В альтернативном импорте первое место заняла Toyota с показателями в 16,8%. Затем следуют Mazda (13,2%), Volkswagen (7,3%), BMW (6,6%) и Audi (6,2%).

Ранее Целиков сообщил, что продажи новых автомобилей класса люкс в России по итогам января – октября выросли на 3,8%. Это больше, чем годом ранее. За 10 месяцев продали 601 новый автомобиль класса люкс.

В 2025 году за тот же период этот показатель составлял 579 машин. Лидером сегмента стал Rolls-Royce – 189 автомобилей. За ним с небольшим отставанием идут Bentley (164 машины) и Lamborghini (163 машины).