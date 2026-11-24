Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

У российской стороны есть понимание, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби должны продолжиться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что даты следующего раунда пока не определены.

По словам Пескова, европейские страны настаивают на переходе к четырехстороннему формату переговоров с участием их представителей. При этом Москва пока не понимает, какую "добавленную стоимость" может принести их участие в переговорном процессе.

Ранее Песков сообщил, что следующая встреча представителей России, США и Украины состоится в ближайшее время, однако точная дата пока не согласована.

Предыдущий раунд переговоров прошел 10–11 ноября в Абу-Даби. Тогда стороны обсудили архитектуру европейской безопасности и договорились о новом крупном обмене пленными.