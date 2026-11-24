Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Для ликвидации последствий снегопада в Москве задействуют необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Москвы высота снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров. В ближайшее время снегопад усилится. В связи с этим городские службы постоянно следят за состоянием дорог и проводят уборку при необходимости. Кроме того, в городе ожидаются метель и гололедица, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

На фоне ухудшения метеоусловий автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт. Если же выехать на личном авто все же пришлось, водителям рекомендуют проявить особую внимательность, не нарушать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, не стоит мешать движению колонн техники и работе коммунальных служб.

В настоящее время в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за надвигающегося циклона. С 24 по 26 ноября в городе и области прогнозируются снегопады и сильный ветер. На фоне похолодания температуру в столичной системе отопления повысили до 90–92 градусов.

