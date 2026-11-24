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В Люберецкой больнице спасли 43-летнего мужчину, впавшего в кому из-за пансинусита – воспаления всех придаточных пазух носа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Пациента привезла бригада скорой помощи с подозрением на нарушение мозгового кровообращения. Мужчина не мог говорить, не понимал обращенную речь и был полностью дезориентирован. В региональном сосудистом центре после обследования у него обнаружили пансинусит.

Анализ спинномозговой жидкости также показал высокое содержание патогенных бактерий. Пациента экстренно перевели в ЛОР-отделение для операции. Заведующий этим отделением Дмитрий Арутюнов рассказал, что очаг инфекции нужно было срочно устранить. Врачи провели вскрытие и санацию пораженных пазух.

"Ситуацию осложняло наличие титановой пластины в лобной области, установленной пациенту после черепно-мозговой травмы несколько лет назад. Это требовало особой осторожности при проведении вмешательства", – цитирует Арутюнова пресс-служба.

После вмешательства пациент несколько дней провел в реанимации. Лечение осложнялось тем, что выявленные бактерии были устойчивы ко многим антибиотикам. К лечению подключили клинических фармакологов. Они помогли выбрать индивидуальную антибактериальную терапию.

Мужчина вышел из комы через неделю и смог назвать свое имя. Это позволило установить личность пациента и связаться с родственниками. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное. Его уже выписали.

Ранее врачи Балаковской городской клинической больницы в Саратовской области спасли пациента с повторным ножевым ранением сердца. Когда мужчину привезли в медучреждение, то пульс у него был едва уловим, а давление не определялось. Во время вмешательства хирурги обнаружили дефект в миокарде, однако успели спасти пациента.

