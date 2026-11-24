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Суд в Волгограде удовлетворил иск регионального управления Минюста России и постановил ликвидировать благотворительный фонд двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Помимо ликвидации организации, инстанция решила исключить сведения о ней из Единого государственного реестра юридических лиц.

Фонд был основан в 2013 году с целью поддержки детей из социальных учреждений, помощи молодым спортсменам и популяризации здорового образа жизни.

Минюст России подал иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой 3 ноября, поскольку организация не предоставляла отчеты, сведения и не получала корреспонденцию. Кроме того, в отношении фонда спортсменки направляли письма с требованиями устранить допущенные нарушения, но их так и не исполнили, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что Исинбаева имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 147,2 тысячи рублей. Спортсменка не погасила долги из-за перехода российских банков с иностранных на отечественные TLS-сертификаты.