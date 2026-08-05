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05 августа, 12:28

Спорт

Олимпийская чемпионка Исинбаева задолжала более 147 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 147,2 тысячи рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале "Mash на спорте".

По его данным, спортсменка не погасила долги из-за перехода российских банков с иностранных на отечественные TLS-сертификаты.

Кроме того, у Исинбаевой есть задолженность перед Пенсионным фондом в размере 10,8 тысячи рублей, которая образовалась в 2024 году. В настоящее время приставы взыскивают с нее средства через суд, добавил источник.

В начале июня появилась информация, что у Исинбаевой образовался долг перед Федеральной налоговой службой в размере 705,8 тысячи рублей. Банковские счета при этом не блокировались. Позже стало известно, что спортсменка погасила долг.

В июле сообщалось, что из-за задолженности по платежам за дачный участок в Волгоградской области приставы арестовали деньги на банковских счетах Исинбаевой. Сумма долга составляет более 32 тысяч рублей, а также пени в размере 20,5 тысячи рублей и госпошлины – 2 тысячи рублей.

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