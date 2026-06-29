У блогеров Вали Карнавал и Гоар Аветисян образовались долги перед налоговой

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Блогеры Валя Карнавал (настоящее имя – Валентина Карнаухова. – Прим. ред.) и Гоар Аветисян имеют долги перед налоговой. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным ФНС, задолженность Карнавал составляет более 140 тысяч рублей. В свою очередь, долг Аветисян – 320 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева задолжала налоговой службе 705,8 тысячи рублей. При этом банковские счета спортсменки не заблокированы.

Информация о том, что Исинбаева оставила в России задолженность по платежам, появилась еще в августе 2025 года. Тогда сообщалось, что налоговая служба ограничила доступ к трем ее счетам.