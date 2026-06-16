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16 июня, 21:56

Шоу-бизнес

ФНС потребовала признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Участницу уличных гонок Мару Багдасарян могут признать банкротом. С таким требованием выступило управление ФНС России по Кировской области, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

"Судья <…> определил принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М. Э., возбудить производство по делу", – говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

Ожидается, что заседание по данному вопросу состоится 13 июля. При этом на данный момент причина требований налоговой инспекции не раскрывается.

Багдасарян стала известна из-за злостного уклонения от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Также девушка выступила свидетелем по делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в 2016 году. За неповиновение законному распоряжению полицейского ей назначили административный арест на 10 суток.

После инцидента девушку не раз задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Ее лишили водительских прав. Причиной назвали медицинские противопоказания – эпилепсию, которая развилась после полученных в автоаварии травм.

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