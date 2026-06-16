Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала инцидент с фрегатом "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш.

Она опубликовала в своем телеграм-канале фрагмент карты, на котором видно посольство Великобритании, расположенное на Смоленской набережной реки Москвы.

"Адмирал Григорович" домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение", – написала Захарова.

16 июня экипаж фрегата "Адмирал Григорович" запустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы из-за опасного сближения с британским судном в проливе Ла-Манш.

По данным СМИ, предупредительные выстрелы были произведены примерно в 500 ярдах от зарегистрированной в Великобритании яхты. При этом в момент инцидента фрегат якобы сопровождал патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey.

В Минобороны РФ пояснили, что экипаж фрегата обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем.

Кроме того, опасное сближение продолжилось и после пуска звуковых сигналов и ракет. В связи с этим было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна.