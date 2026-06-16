Фрегат "Адмирал Григорович" запустил сигнальные ракеты из-за сближения с британским судном

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" запустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы из-за опасного сближения с британским судном в проливе Ла-Манш. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

О предупредительных выстрелах со стороны российского фрегата ранее сообщила BBC. Утверждалось, что ситуацию расследует Минобороны Великобритании.

По данным СМИ, предупредительные выстрелы были произведены примерно в 500 ярдах от зарегистрированной в Великобритании яхты. При этом в момент инцидента фрегат якобы сопровождал патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey.

"16 июня в 12:45 экипаж фрегата <…> обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем", – пояснили в МО РФ.

Сперва экипаж российского фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале, следуя правилам предупреждения столкновений судов. Однако ответа на запросы не последовало, а яхта не изменила свой курс.

Кроме того, опасное сближение продолжилось и после пуска звуковых сигналов и ракет для привлечения внимания экипажа яхты.

"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения", – добавили в Минобороны.

Сразу после этого яхта изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. В Минобороны подчеркнули, что экипаж "Адмирала Григоровича" действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента.

Ранее правительство России утвердило правила работы судов под иностранным флагом. Такие суда разрешено использовать во внутренних водах РФ при отсутствии необходимого флота для проведения различных работ.

В частности, правила разрешают каботаж, поисковые и спасательные операции, удаление затонувшего в море имущества. Для этого судну нужно будет получить разрешение у ФСБ и Минобороны.