02:58Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили 10 БПЛА, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.