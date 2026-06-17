Собянин: силы ПВО сбили 10 БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.