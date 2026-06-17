02:08Транспорт
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Данные меры связаны с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
Аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Внуково и Домодедово утром 16 июня на фоне попыток атак вражеских БПЛА на столичный регион. Всего средства ПВО ликвидировали 60 дронов на подлете к Москве.
Спустя некоторое время ограничения на полеты были отменены во всех московских аэропортах, после чего они приступили к восстановлению графика полетов.
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