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15 июня, 12:48

Происшествия

В аэропорту Жуковский нашли у пассажирки незадекларированную сумку за 3 млн рублей

Фото: МАХ/"ФТС России"

Сотрудники таможни в аэропорту Жуковский задержали 24-летнюю пассажирку, которая пыталась провезти из Турции незадекларированную сумку Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware стоимостью 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

Сумку обнаружили в ручной клади девушки, когда она проходила через "зеленый" коридор. Аксессуар находился в фирменной коробке. С собой у пассажирки также была квитанция на покупку с зачеркнутой стоимостью. Она заявила, что получила сумку в подарок и не знала о правилах провоза таких вещей.

В ходе экспертизы подтвердилась подлинность изделия и то, что оно сделано из натуральной кожи теленка.

Возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. Сумку изъяли. Сумма штрафа составила 861 тысячу рублей.

Ранее иностранка пыталась провезти в Россию 1,2 килограмма лома серебра. Ее остановили таможенники в аэропорту Шереметьево. Общая стоимость продукции составила 330 тысяч рублей. Женщина заявила, что о необходимости декларирования не знала. В итоге ей выписали штраф в размере 165 тысяч рублей.

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