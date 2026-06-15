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15 июня, 20:32

Общество

Карантин по бешенству введен в подмосковных Мытищах и Ступино

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В подмосковных Мытищах и Ступино объявили эпизоотический очаг по бешенству, на территориях введен карантин. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Согласно постановлению губернатора области Андрея Воробьева, очаг по бешенству установлен в деревне Ивантеево городского округа Ступино – в границах территории дома 13 на улице Овражный тупик, а также в деревне Чиверево городского округа Мытищи – в границах территории дома 2 на улице Сиреневой.

Карантин запрещает лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также охоту на них и снятие с них шкур.

Помимо очагов, ряд населенных пунктов в обоих округах признали неблагополучными по бешенству. В Мытищах к ним отнесли деревни Чиверево, Жостово, Сорокино и Осташково, поселки Жостово и Туристический, а также пансионат "Клязьминское водохранилище". В Ступино в список вошли деревни Ивантеево, Бессоново, Коледино, Миняево, Мякинино, Орехово, Чиркино, Фоминка, Шманаево и Щербинино, а также село Городня.

Ранее власти Самарской области объявили карантин в селе Новокуровка Хворостянского района из-за бруцеллеза у крупного рогатого скота. Уточнялось, что меры будут действовать в радиусе 5 километров от эпизоотического очага.

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