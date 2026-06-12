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12 июня, 15:56

Происшествия

В Новосибирской области отменили карантинные ограничения из-за пастереллеза

Фото: 123RF.com/wideonet

Власти Новосибирской области отменили карантинные ограничения, которые вводились из-за вспышек пастереллеза. Информация об этом появилась на сайте регионального Минсельхоза.

"<…> все карантинные ограничения, введенные в связи с заразной болезнью сельскохозяйственных животных, отменены", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что сейчас мясо животных, в том числе говядина, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона.

Кроме того, было разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по территории области под контролем ветеринарных специалистов. Специалисты продолжили работу по восстановлению статуса регионализации в установленном законодательством порядке.

О ситуации со вспышкой пастереллеза стало известно в начале марта, когда СМИ сообщили о массовом уничтожении домашнего скота в Новосибирской области. Ситуация вызвала протест среди местных жителей, которые заявили об уничтожении в том числе здоровых животных. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор региона Андрей Травников назвал проводимые меры необходимыми для предотвращения распространения заболевания. Отмечалось, что к вспышке бешенства и пастереллеза привела халатность хозяйств.

В Минсельхозе РФ заверили, что рисков для потребителей в связи с ситуацией нет. В июне в Новосибирской области начали снимать карантин, так как уже более трех месяцев новых вспышек на территории области не фиксировалось.

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