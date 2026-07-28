Популярный игрок в Minecraft Эдисон Перец открыл ИП

Фото: телеграм-канал EDISON FAMILY

Популярный русскоязычный стример и летсплейщик Эдисон Перец (настоящее имя – Эдуард Перец. – Прим. ред.) оформил статус индивидуального предпринимателя (ИП) в России. Об этом свидетельствуют юридические документы, передает РИА Новости.

Согласно этим данным, блогер зарегистрировал ИП 15 июня 2026 года в Новосибирске. Основным видом деятельности указано "распространение рекламы пользователем социальной сети". Дополнительно в перечне значатся розничная торговля одеждой в специализированных магазинах и распространение информации пользователем соцсети.

Перец родился в украинском городе Мукачево. С 2017 года блогер постоянно проживает в России. Он является создателем YouTube-каналов "EdisonPts" с более чем 17 миллионами подписчиков и "Эдисон Перец" со свыше 5 миллионами подписчиков. Известность ему принесли стримы по игре Minecraft, во время которых донаты от зрителей нередко превышали 100 тысяч рублей за один эфир.

Ранее стало известно, что российская оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России. Основная деятельность велась в области исполнительских искусств. Нетребко, которая была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в 2021 году, направила заявление о прекращении работы в качестве ИП в налоговую службу в Санкт-Петербурге.

