Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 17:25

Происшествия

Блогеру, бросившему купюру в водоем на Мамаевом кургане, грозит уголовное дело

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Волгоградской области"

Блогер Святослав Коваленко может стать фигурантом дела о реабилитации нацизма после того, как бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает СК России.

По данным местных СМИ, мужчина намеренно бросил крупную купюру в воду и затем наблюдал, как люди пытаются достать ее из воды.

Действия блогера проверят на соответствие части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали студента строительного колледжа, который оформил заказ пиццы в торговом центре "Депо", указав в качестве имени покупателя лидера нацистской Германии. Молодого человека вычислили сотрудники уголовного розыска при участии центра по противодействию экстремизму.

На допросе студент раскаялся и заявил, что не понимал смысла своего поступка и не является сторонником нацизма. Тем не менее против него возбуждено административное дело о пропаганде фашизма. Кроме того, в адрес директора колледжа направлено представление о проведении профилактических мероприятий по патриотическому воспитанию.

Читайте также


происшествиярегионы

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика