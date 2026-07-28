Блогеру, бросившему купюру в водоем на Мамаевом кургане, грозит уголовное дело

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Волгоградской области"

Блогер Святослав Коваленко может стать фигурантом дела о реабилитации нацизма после того, как бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает СК России.

По данным местных СМИ, мужчина намеренно бросил крупную купюру в воду и затем наблюдал, как люди пытаются достать ее из воды.

Действия блогера проверят на соответствие части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали студента строительного колледжа, который оформил заказ пиццы в торговом центре "Депо", указав в качестве имени покупателя лидера нацистской Германии. Молодого человека вычислили сотрудники уголовного розыска при участии центра по противодействию экстремизму.

На допросе студент раскаялся и заявил, что не понимал смысла своего поступка и не является сторонником нацизма. Тем не менее против него возбуждено административное дело о пропаганде фашизма. Кроме того, в адрес директора колледжа направлено представление о проведении профилактических мероприятий по патриотическому воспитанию.