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28 июля, 18:47

Происшествия

Семья погибшего после падения в яму с кипятком омича получит 2 млн руб

Фото: 123RF.com/stockstudio44

Семье 78-летнего пенсионера, погибшего в результате падения в яму с кипятком в Омске, выплатят 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба омских судов.

Суд взыскал эту сумму с ресурсоснабжающей организации "Тепловая компания". Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда и расходов на погребение мужчины в пользу детей погибшего.

При этом до иска компания не оказывала никакой помощи семье пенсионера.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Мужчина провалился в яму с кипятком и попал в реанимацию с ожогами более 60% тела. Как сообщал мэр Омска Сергей Шелест, это случилось из-за повреждения подземного трубопровода.

При этом тогда руководителю "Тепловой компании" было поручено быть на связи с родственниками пенсионера.

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