NewsNation: встреча Зеленского с Трампом в Белом доме длилась почти час

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Украинский лидер Владимир Зеленский покинул Белый дом после почти часовой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила журналистка телеканала NewsNation Либби Дин в соцсети X.

Белый дом пока никак не прокомментировал переговоры. Планировалось, что на них будут обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее СМИ писали о позиции Соединенных Штатов относительно ситуации на Украине. Американские власти считают, что этот конфликт пора завершить.

Российская сторона же готова рассматривать предложения и идеи, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркивала, что Москва настроена на урегулирование с учетом анкориджских договоренностей.