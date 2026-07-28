Песков заявил, что США не оставляли трек украинского урегулирования

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Соединенные Штаты не оставляли трек украинского урегулирования, однако у них возникли другие приоритетные задачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы", – сказал представитель Кремля.

В июне американский президент Дональд Трамп заявлял, что США планируют сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта, так как ситуация с Ираном уходила на второй план. Как обещал глава Белого дома, украинскому вопросу будет уделено особое внимание.

Песков также отмечал, что Кремлю поступают сигналы, что США готовы продолжить работу по украинскому треку в качестве посредника. Однако он добавил, что сейчас Вашингтону не до урегулирования ситуации вокруг Украины, так как конфликт в зоне Персидского залива вернулся в фазу эскалации.