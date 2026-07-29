Женщина погибла при падении обломков ракеты на жилой дом в Таганроге

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В результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом в Таганроге погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в настоящее время проводится эвакуация жителей поврежденного дома. Для них развернут пункт временного размещения. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшему мужчине.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей", – написал Слюсарь, добавив, что информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться.

Губернатор предупредил, что в Ростовской области сохраняется опасность атаки БПЛА. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Ранее частный жилой дом в Керчи подвергся атаке украинского БПЛА. В результате пострадала семья из четырех человек, включая ребенка. Все пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Еще один мирный житель погиб при атаке ВСУ на коммерческий объект в поселке Новосадовом в Белгородской области. Мужчина умер на месте от полученных травм. Помимо него, еще один человек получил ранения.