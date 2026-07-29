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02:33

Политика

Сенат США утвердил Джея Клейтона главой нацразведки

Фото: AP Photo/Mariam Zuhaib

Сенат конгресса США утвердил назначение прокурора Джея Клейтона на пост директора национальной разведки. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Кандидатуру Клейтона поддержали более 50 сенаторов – этого количества голосов достаточно для его утверждения. Директор нацразведки координирует работу всех 18 разведывательных ведомств США.

Тулси Габбард, занимавшая до этого пост главы нацразведки США, подала заявление об отставке с 30 июня. Такое решение она приняла после того, как врачи обнаружили у ее супруга редкую форму рака костей.

В своем письме Габбард обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, поблагодарив его за доверие и возможность занимать должность директора нацразведки страны в течение 1,5 года.

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