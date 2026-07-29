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29 июля, 08:48

Происшествия

Основатель Telegram Павел Дуров объявляется в международный розыск

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявляется в международный розыск. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Дурову в рамках уголовного дела ранее было предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Речь идет о статье, которая предусматривает ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из террористических преступлений. Она также предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо пожизненное лишение свободы.

В ФСБ подчеркнули, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества. Последствиями этого стали многочисленные человеческие жертвы, а также многомиллиардный материальный ущерб.

В августе 2024 года Дурова арестовали во Франции по обвинению в 10 преступлениях, в том числе администрированию платформы для совершения незаконных транзакций. Спустя время основателя Telegram освободили под залог, но оставили под судебным контролем.

Отмены судебных ограничений Дуров смог добиться в ноябре 2025-го. На это решение повлияло идеальное соблюдение предпринимателем условий судебного контроля.

В феврале текущего года сообщалось, что Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму. Журналисты привели данные в том числе МВД, согласно которым с 2022 года в России было зафиксировано более 153 тысяч преступлений с использованием Telegram. Из них 33 тысячи относятся к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности.

Кроме того, через мессенджер координировались теракт в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также девяти высокопоставленных российских военных.

Комментируя это, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что мессенджер может быть немедленно заблокирован в России, если будет доказано его содействие терроризму.

Замедление самого Telegram началось в России 10 февраля. По данным Роскомнадзора, причиной решения стало игнорирование законодательства. Позже в Минцифры уточнили, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

При этом 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает контакты с Telegram для восстановления доступа. Однако, добавил он, большой активности со стороны мессенджера пока не замечено.

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