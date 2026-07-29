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29 июля, 19:12

Шоу-бизнес

Канье Уэст и его бывшая помощница урегулировали иск о сексуальных домогательствах

Фото: legion-media.com/X17online.com/Luis-Rol

Американский рэпер Канье Уэст и его бывшая помощница Лорен Пишотта достигли внесудебного соглашения по иску о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал TMZ.

В 2024 году она обвинила артиста в том, что тот подмешал ей наркотики, после чего совершил насильственные действия сексуального характера. По ее словам, это произошло на совместной вечеринке со скандальным рэпером и продюсером Шоном Комбсом, известным как P. Diddy.

23 июля стороны урегулировали спор, однако условия соглашения не разглашаются.

Ранее несколько женщин обвинили в сексуальном насилии фронтмена группы Thirty Seconds to Mars, актера Джареда Лето. В момент совершения преступления им было от 14 до 19 лет. Кроме того, двое мужчин, которые работали с группой Лето, признались, что сотрудникам было некомфортно из-за того, как он общался с девушками-подростками.

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