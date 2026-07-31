Мадьяр допустил полное отключение АЭС "Пакш" из-за обмеления Дуная

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Существует вероятность полной остановки выработки электроэнергии на атомной электростанции "Пакш" в Венгрии в ближайшие дни из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае на фоне жары. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу (30 или 31 июля. – Прим. ред.) полностью может быть остановлена АЭС "Пакш", – цитирует Мадьяра РИА Новости.

В начале текущей недели рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков станции. В среду, 29 июля, было объявлено о начале полной остановки третьего энергоблока.

Ранее пассажирское судно Wiking Ullur под швейцарским флагом село на мель на Дунае в районе румынского населенного пункта Гырла-Маре. Причиной стал низкий уровень воды в реке.

Экипаж предпринял попытку снять судно с мели собственными силами, однако маневр оказался безуспешным. На борту находились 186 пассажиров и 52 члена экипажа.