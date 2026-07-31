Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей введут в РФ в сентябре

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Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет начнет действовать в России с 1 сентября 2026 года. Документ, в частности, разрешает добавлять в продукцию мускатный орех и кориандр, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.

Стандарт распространяется на вареные и пастеризованные мясные паштеты для детей старше трех лет. В предыдущей версии ГОСТа использование мускатного ореха и кориандра не рекомендовалось, теперь эти ингредиенты допускаются.

Согласно документу, консистенция продукта должна быть нежной и мажущей, масса – равномерно перемешанной и однородной. Цвет паштета может варьироваться от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.

Вкус должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов и запахов. Допускается неярко выраженный аромат петрушки, сельдерея, душистого перца, лука, а также мускатного ореха и кориандра.

ГОСТ устанавливает требования к содержанию белка: не менее 12 граммов на 100 граммов паштета. Жирность не должна превышать 14 граммов на 100 граммов продукта. Кроме того, в 100 граммах паштета должно быть от 270 до 450 миллиграммов кальция и от 0,03 до 0,05 миллиграмма йода.

"Органолептические показатели, массу нетто, состояние упаковки, правильность нанесенной маркировки определяют в каждой партии. Массовые доли поваренной соли, общего фосфора, температуру продукта, микробиологические показатели определяют в каждой партии", – отмечается в документе.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки в потребительской упаковке. Документ вступит в силу с 1 января 2028 года, однако производители могут применять его досрочно. Новый стандарт устанавливает требования к качеству продукта, включая внешний вид, консистенцию и состав.

В России также вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки, уточняющий требования к высоте пены и пеностойкости. Согласно стандарту, теперь требования установлены на уровне 15 миллиметров по высоте пенки и 1 минута – по ее стойкости.