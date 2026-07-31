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31 июля, 07:40

Происшествия

8 жилых домов повреждены в Волгограде из-за атаки БПЛА

Фото: 123RF.com/alenka2194

В результате массированной атаки беспилотников на Волгоград было повреждено остекление 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Об этом сообщила администрация города.

Власти организовали для жителей пострадавших домов пункт временного размещения на время работы оперативных служб. Гражданам предоставят спальные места и горячее питание.

В Дзержинском районе для ликвидации возгорания складских помещений были направлены дополнительные водовозки. Специалисты оперативных служб продолжают ликвидацию последствий атаки.

Средства ПВО отразили массированную атаку вражеских дронов на объекты Волгоградской области в ночь на 31 июля. Пять человек пострадали, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки возгорание началось на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. На месте уже работают пожарные расчеты. Логистические цепочки были перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

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