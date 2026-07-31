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31 июля, 09:05

Шоу-бизнес

Лерчек прибыла в суд на заседание после возобновления процесса по уголовному делу

Фото: Москва 24

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прибыла в Гагаринский суд Москвы на заседание после возобновления процесса по уголовному делу.

В суде Чекалину сопровождает отец ее четвертого ребенка Луис Сквиччиарини, пара от комментариев отказалась.

Между тем судебное заседание, прошедшее 30 июля, продлилось более 5 часов. Сообщалось, что судья может огласить приговор в понедельник, 3 августа. До этой даты суд продолжит рассмотрение дела.

В 2024 году Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей.

В результате их отправили под домашний арест. Чекалин сознался в неуплате налогов, а через время его осудили на 7 лет. Однако Лерчек отказалась признавать вину.

Позже дело в отношении нее выделили в отдельное производство. Суд приостанавливал его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

В июле стало известно о возобновлении уголовного дела. Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд и участию в заседаниях, не обнаружено.

Также известно, что на данный момент Чекалина прошла 9 курсов химиотерапии.

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