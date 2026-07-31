2 человека погибли и 4 пострадали в ДТП в Башкирии

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2 человека погибли, еще 4 пострадали в результате ДТП в Салавате. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов.

Авария произошла утром 31 июля. По предварительным данным, 24-летний водитель "Лада Веста" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево

"Предположительный возраст погибших – 16 и 18 лет. Водитель и еще трое пассажиров, среди которых 14-летняя девочка, с различными травмами доставлены в больницу", – поделился он.

Позднее Севастьянов уточнил, что погибшей девочке исполнилось 15 лет. Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Люберцах подросток погиб в ДТП, которое он сам же и спровоцировал. 14-летний мальчик, не имевший права на управление транспортным средством, находился за рулем автомобиля "Чанган". Он не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине грузовую машину.