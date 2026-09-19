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19 сентября, 15:55

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РИА Новости: гендиректор MIXIT Пай отправлен под домашний арест

Суд отправил гендиректора MIXIT Пая под домашний арест

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора косметического бренда MIXIT Олега Пая. Предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере, следует из судебных данных, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

Пая задержали в Москве по подозрению в мошенничестве 19 сентября. Бренд MIXIT он основал в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. К 2025 году компания получила 3,5 миллиарда рублей чистой прибыли.

История бренда также сопровождалась корпоративным спором. Бывший разработчик косметики MIXIT Галина Рязанова, работавшая с компанией до 2019 года, в 2020-м добивалась восстановления прав акционера через суд на Кипре. Ее заявление было удовлетворено, а в отношении кипрских структур MIXIT ввели обеспечительные меры.

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