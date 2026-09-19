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19 сентября, 11:34

Происшествия

Гендиректора MIXIT Олега Пая задержали в Москве по делу о мошенничестве

Фото: depositphotos/merrydolla

Генерального директора косметического бренда MIXIT Олега Пая задержали в Москве, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Данные следуют из соответствующей карточки дела.

Тверской районный суд Москвы изберет ему меру пресечения в 12:00 по московскому времени. Данных о том, в чем именно заключаются претензии следствия к предпринимателю, пока нет.

Пай создал MIXIT в 2014 году вместе с Еленой Назаровой. За 2025 год компания получила 3,5 миллиарда чистой прибыли, а ее продукция сейчас продается в 32 тысячах розничных точек в России и странах СНГ.

По данным РБК, у бренда ранее возник спор с Галиной Рязановой, которая до 2019 года занималась разработкой его косметики и называла себя одной из основательниц MIXIT. В 2020 году она добивалась через суд восстановления своих прав как акционера. Суд в Никосии удовлетворил ее заявление и ввел обеспечительные меры в отношении кипрских юридических лиц компании.

В августе 2024 года правоохранители также проводили обыски в офисе MIXIT и по адресам проживания Пая и Назаровой. Об их связи с нынешним уголовным делом информации нет, отмечал телеграм-канал SHOT.

Ранее в Ростовской области заподозрили в хищении средств гособоронзаказа бывшего гендиректора АО "Звезда-Стрела" Александра Шефрановича, руководившего предприятием с января 2023 по июнь 2025 года, индивидуального предпринимателя Дмитрия Мисюру и экс-начальника 567-го военного представительства Минобороны Дениса Коломийцева.

По данным УФСБ, в 2025 году фигуранты внесли в экономическую документацию недостоверные сведения о себестоимости одного из изделий, из-за чего Минобороны понесло ущерб более чем на 110 миллионов рублей.

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