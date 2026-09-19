"Мосбилет" составил подборку самых интересных выставок второй половины сентября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Во второй половине сентября в московских музеях и галереях откроются выставки, посвященные самым разным темам. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Посетители смогут узнать об одежде разных эпох, увидеть работы художника Евгения Рухина, познакомиться с ботаническими иллюстрациями Александра Шипиленко и вспомнить историю дружбы Александра Солженицына с Галиной Вишневской.

"Александр Солженицын и музыканты-современники: к 100-летию со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926–2012)"

18 сентября в Мемориальном музее-квартире Солженицына на Тверской улице, доме 12, строении 8, откроется выставка к 100-летию со дня рождения оперной певицы Вишневской. Она будет работать до 29 августа 2027 года, возрастное ограничение 12+.

В экспозиции представят фотографии, афиши, книги и партитуры, а также кадры кинохроники 1960-х годов. Вишневская была близка с Солженицыным и вместе с супругом, дирижером Мстиславом Ростроповичем, поддерживала писателя в непростой для него период. С осени 1969 года Солженицын часто приезжал к ним на дачу в подмосковной Жуковке.

"Река. Море. Океан"

19 сентября в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени в Щетининском переулке, доме 10, строении 1, начнет работу выставка "Река. Море. Океан". Она продлится до 28 февраля 2027 года, возрастных ограничений нет.

Музей В. А. Тропинина и Московский зоопарк впервые подготовили совместный выставочный проект. Его посвятили морским пейзажам известных художников и образам водных животных в скульптуре советского периода.

В экспозиции покажут работы художников-анималистов, выполненные из бронзы и камня. Среди авторов – Андрей Марц и Николай Иванов. Посетить выставку можно по билету в музей.

"Москва Юрия Лужкова"

28 сентября во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре, доме 2, откроется выставка к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова. Она будет работать до 31 декабря.

Экспозиция расскажет об архитектурных проектах, в создании и строительстве которых участвовал бывший мэр столицы. Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 год. В этот период в городе реконструировали исторический центр, восстанавливали архитектурные памятники, а также строили новые здания, многие из которых отличались стилизацией под старину, башенками, стеклянными куполами и яркой облицовкой.

Позднее такой архитектурный подход получил неофициальное название "лужковский стиль".

"Стежки, крючки и красная нить"

С 25 сентября по 15 ноября в образовательном центре Московского музея современного искусства в Ермолаевском переулке, доме 17, будет проходить выставка "Стежки, крючки и красная нить".

Проект в рамках программы "Коллекция. Точка обзора" посвятят тому, как одежда отражается в искусстве XX – начала XXI века. В основу экспозиции войдут произведения из собрания ММОМА.

Выставку оформят в виде открытого гардероба. За дверцами условного шкафа посетители увидят более 50 произведений живописи, графики и фотографии, а также видео, арт-объекты и инсталляции.

Чтобы передать особенности разных исторических периодов, кураторы включили в оформление головные уборы, шали, камзолы, телогрейки, футболки и другие предметы одежды.

"Они отстояли Москву. 85 историй - 85 предметов"

29 сентября в Государственном музее обороны Москвы на Мичуринском проспекте, в Олимпийской Деревне, доме 3, откроется выставка "Они отстояли Москву. 85 историй – 85 предметов". Она продлится до 17 декабря.

Каждый из 85 экспонатов расскажет об одном из героев или событий осени – зимы 1941 года. Среди представленных предметов – ампулы для ампуломета, миномет-лопата и единственный сохранившийся в России французский револьвер, который состоял на вооружении Красной армии.

Также на выставке покажут личные вещи Героев Советского Союза, в том числе маршала Георгия Жукова и летчика Виктора Талалихина.

Посетителям расскажут, как лодка на суше помогала спасать людей, каким образом осуществлялись денежные переводы и как оформляли трудовые книжки бойцов дивизий народного ополчения, ушедших на фронт.

"От яда до лекарства"

29 сентября в Государственном Дарвиновском музее на улице Вавилова, доме 57, откроется выставка "От яда до лекарства". Увидеть ее можно будет до 10 января 2027 года.

Основой экспозиции станут 60 акварелей Александра Шипиленко (1914–1995) с изображениями грибов и лекарственных растений. Многие работы художника впервые покажут широкой публике.

Проект подготовил геоботаник Геннадий Курилин. Он объединил ботаническую иллюстрацию с историей медицины, чтобы показать, как одни и те же растения могли использоваться и для лечения, и в качестве яда.

Отдельная часть выставки посвящена развитию фитотерапии. Посетители смогут проследить ее историю от археологических находок, свидетельствующих об использовании лечебных растений неандертальцами, до работ Гиппократа, Авиценны и Ли Ши-чжэня.

Также экспозиция расскажет о медицине на Руси: аптекарских огородах времен Ивана Грозного, старинных зелейных лавках и первых вольных аптеках, открытых при Петре I.

"Рухин. Шаг в беспредметность"

С 30 сентября по 22 ноября в Московском музее современного искусства на улице Петровке, доме 25, пройдет выставка "Рухин. Шаг в беспредметность", посвященная 50-летию со дня смерти художника Евгения Рухина.

Рухин начал заниматься живописью в 1963 году. За 13 лет работы он сформировал собственный художественный язык, объединив в своих произведениях элементы авангарда, религиозные мотивы, тему памяти и интерес к повседневным предметам. Художник переосмысливал привычные вещи и превращал их в самостоятельные произведения искусства.

В девяти тематических залах разместят более 100 экспонатов. В их числе – ранние работы Рухина, архивные материалы и произведения из частных собраний, многие из которых редко представляли вместе.

Экспозиция покажет основные этапы творчества художника – от первых экспериментов и обращения к историческому наследию до поисков в области неоавангарда.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на премьерные показы спектакля "Молитва перед битвой", которые представят в Музее Москвы 18 и 19 сентября. Постановка посвящена образу святого великомученика Георгия Победоносца, который в спектакле представлен как символ преемственности поколений. Кроме того, зрителям расскажут о современной символике столицы.