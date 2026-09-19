Собянин: городской вокзал Беговая объединит МЦД, метро и наземный транспорт

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 200 тысяч жителей районов Бегового, Хорошёвского и Пресненского смогут пользоваться новыми маршрутами после открытия городского вокзала Беговая. Сейчас объект готов на 70%, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Новый транспортный узел объединит МЦД-1 и МЦД-4, станцию метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской линии и наземный транспорт. При этом метро впервые получит пересадку на МЦД-4 и будет связано со всеми четырьмя диаметрами.

Одним из главных изменений станет организация пересадок между диаметрами. Станцию МЦД-1 уже перенесли ближе к метро, а на вокзале разместят станцию МЦД-4. Их соединит новый конкорс с выходом к вестибюлю метро, поэтому пассажирам не придется выходить на улицу. В результате время пересадки сократится в пять раз.

На направлениях Лобни и Апрелевки переход между МЦД-1 и МЦД-4 станет кроссплатформенным, пассажирам достаточно будет перейти на другую сторону платформы. Поезда в сторону Одинцова и Железнодорожного можно будет пересаживать менее чем за две минуты.

Для пассажиров в конкорсе установят девять эскалаторов и пять лифтов. Там также разместят кассы, навигационные табло и зоны ожидания, предусмотрев безбарьерный доступ.

Изменения коснутся и наземного транспорта. Возле городского вокзала появится остановка автобусов, следующих в центр, поэтому пересадка с МЦД займет меньше минуты. Через Хорошёвское шоссе построят новый пешеходный переход, который позволит пересекать дорогу без спуска в подземный.

После завершения работ вокзал также должен улучшить доступность ММНКЦ имени С. П. Боткина и Центрального Московского ипподрома. Кроме того, новый транспортный узел, по словам мэра, даст импульс развитию экономики прилегающих районов.

Ранее на Московской железной дороге началась подготовка инфраструктуры к зиме. Работы пройдут на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД. Главная цель, как отметили в пресс-службе магистрали, обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры и комфорт пассажиров в холода.