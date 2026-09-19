Победителей второго розыгрыша программы "Миллион призов" определят 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Второй розыгрыш акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов" состоится 20 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в розыгрыше смогут те, кто проголосует на выборах в Госдуму через elec.mos.ru или с помощью электронного терминала на участке с 20:01 18 сентября до 20:00 19 сентября.

Победители будут выбраны случайным образом с использованием специального программного обеспечения. Им будет отправлено СМС-уведомление о выигрыше или другое сообщение, предусмотренное условиями акции. Результаты будут опубликованы на сайте программы "Миллион призов".

Партнеры акции подготовили спецпризы для всех участников: подписку "СберПрайм" на 60 дней и доступ к онлайн-кинотеатру "Иви" на 50 дней. Для тех, кто проголосует онлайн, предусмотрены дополнительные возможности: можно выиграть подписку на стриминговый сервис "VK Музыка" на срок от 1 до 12 месяцев или годовую подписку на облачное хранилище данных "Облако Mail" объемом 256 гигабайтов.

Итоги первого розыгрыша подвели 19 сентября. Победителями стали более 2 миллионов человек. Избиратели выигрывают 1, 3, 5, 10 или 50 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно обменять на баллы "Мосбилета", скидочные промокоды и другие предложения партнеров программы, в частности аптек, магазинов, кафе и ресторанов, а также использовать для пополнения карты "Тройка" или направить на благотворительность.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании начались в России 18 сентября и продлятся до 20-го числа. В Москве открыты 1 443 избирательных участка. Отдать свои голоса москвичи могут с помощью бумажного бюллетеня, терминалов и онлайн.