19 сентября, 19:12Происшествия
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Горловке
Фото: sledcom.ru
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Следователи проведут полное и всестороннее расследование и привлекут всех причастных к ответственности. СК организовал комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА.
ВСУ атаковали пассажирский автобус, следовавший по городскому маршруту № 2, в Никитовском районе Горловки 19 сентября. В результате транспортное средство оказалось повреждено.
Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Ранения различной степени тяжести получили мальчик и девочка 2016 года рождения.
Кроме того, в этот же день в городе под удар украинского дрона попал другой пассажирский автобус. Глава города Иван Приходько также отмечал, что транспорт поврежден. Другой информации он не приводил.