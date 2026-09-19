СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Горловке

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Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи проведут полное и всестороннее расследование и привлекут всех причастных к ответственности. СК организовал комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА.

ВСУ атаковали пассажирский автобус, следовавший по городскому маршруту № 2, в Никитовском районе Горловки 19 сентября. В результате транспортное средство оказалось повреждено.

Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Ранения различной степени тяжести получили мальчик и девочка 2016 года рождения.

Кроме того, в этот же день в городе под удар украинского дрона попал другой пассажирский автобус. Глава города Иван Приходько также отмечал, что транспорт поврежден. Другой информации он не приводил.